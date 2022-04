Meteo OGGI domenica 3 aprile | maltempo generale

Nella giornata di OGGI domenica previsioni meteo del 3 aprile. Al nord cieli coperti e piogge. Al centro nubi e rovesci. Al sud nubi e maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 3 aprile.

Nord:

Nuvolosità sempre più diffusa su tutte le regioni, più compatta sui rilievi, con deboli precipitazioni attese su alpi e prealpi, pianura Piemontese, Liguria ed appennino Emiliano-romagnolo, nevose oltre i 1000-1200 metri.

Centro e Sardegna:

Sulla Sardegna copertura consistente al mattino seguita da innocue velature, anche spesse in serata ed in grado di produrre delle deboli piogge, ma limitatamente alla porzione più meridionale dell’isola. Alternanza di schiarite ed annuvolamenti sulle aree tirreniche peninsulari e molte nubi anche compatte sul resto del centro con lievi piogge o rovesci sparsi, in assorbimento serale, eccezion fatta per l’area Toscana; quota neve sui rilievi appenninici oltre i 1000-1200 metri.

Sud e Sicilia:

Sulla Sicilia annuvolamenti consistenti sulla porzione settentrionale seguiti da velature anche spesse, con possibilità di qualche piovasco serale sul settore tirrenico dell’isola. Inizialmente molte nubi su gran parte delle regioni peninsulari con lievi precipitazioni, più diffuse e frequenti al primo mattino su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, dove potranno assumere anche carattere temporalesco, mentre sulle aree appenniniche sono attese delle nevicate oltre i 1000-1200 metri. Dalla serata generale attenuazione dei fenomeni, anche con copertura meno consistente su Molise orientale, Puglia e regioni ioniche.

Temperature:

Minime in calo su alpi centrorientali, coste toscane e laziali, Puglia salentina e Sicilia sudorientale; in aumento su basso Piemonte, Liguria, pianure lombarda e veneta, Emilia-romagna, alta Toscana, nord Sardegna ed appennino meridionale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in aumento su rilievi Piemontesi e lombardi, levante ligure, Emilia-romagna centroccidentale, regioni tirreniche centrali Sardegna compresa, Umbria, restante territorio abruzzese, Molise occidentale, Campania, salento, Basilicata tirrenica e Sicilia; in flessione su rilievi altoatesini e coste abruzzesi; stazionarie altrove.

Venti:

Da moderati a forti occidentali su Sardegna, Sicilia settentrionale, Cilento e regioni ioniche, in attenuazione tra pomeriggio e serata; deboli variabili sul resto d’italia, salvo rinforzi di bora al mattino sulle coste centrosettentrionali adriatiche.

Mari:

Da molto mosso ad agitati mar e canale di Sardegna, tirreno centromeridionale ad est, tendenti a divenire molto mossi; mossi o molto mossi gli altri bacini con moto ondoso in lenta, graduale attenuazione.