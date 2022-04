Spara sulla folla da un’auto poi si dilegua: 6 persone uccise [VIDEO]

Una sparatoria ha avuto luogo in California, intorno alle 2 di questa mattina (ora locale), poco dopo la chiusura dei locali.

Sono almeno 6 le persone rimaste uccise nel centro di Sacramento, seconto quanto reso noto dalla polizia locale. Inizialmente si era parlato di 13 ma le forze dell’ordine hanno subito dopo rettificato.

Secondo alcuni testimoni, un uomo in auto ha aperto il fuoco contro la folla vicino al ristorante ‘El Santo’, per poi dileguarsi. Sono stati uditi fino a 50 colpi.

BREAKING:🚨 USA: Multiple people k!IIed and injured in mass shooting incident in downtown Sacramento, California; sound of automatic gunfire captured on amateur video pic.twitter.com/aHwco0UZG6

— OSINT Updates 🚨 (@OsintUpdates) April 3, 2022