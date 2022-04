Picchia la moglie e lascia cadere a terra il figlio di 1 anno: un agente salva il bimbo

La donna ha raccontato che il marito la maltrattava in casa da diversi mesi ormai con violenze e minacce

Un uomo ha picchiato sua moglie e, dopo l’intervento dei poliziotti, ha lasciato che il figlio di un anno, che teneva in braccio, cadesse. Ma un ispettore di polizia è riuscito a lanciarsi e a prendere il piccolo prima che cadesse a terra.

È accaduto a Firenze, dove un 24enne nigeriano è finito in manette per maltrattamenti in famiglia. La moglie e i due figli (1 e 3 anni) sono ricoverati al pediatrico Meyer, a Firenze, a causa del forte trauma psicologico che gli è stato perpetrato.

Da quanto si apprende, il 24enne avrebbe assalito la moglie nella loro casa per gelosia, dandole delle spinte, prendendola per il collo, e togliendole il figlio di un anno che aveva in braccio. A quel punto, la donna sarebbe riuscita a divincolarsi e a fuggire dai vicini di casa con l’altro figlio di 3 anni.

Sarebbe scaturita una baruffa in cui, prima di riuscire a chiudere la porta d’ingresso, anche uno dei vicini avrebbe ricevuto dei pugni dal 24enne.

In seguito il giovane, che teneva il figlio di 1 anni in braccio, avrebbe provato a sfondare la porta dell’abitazione in cui la moglie aveva trovato rifugio. Quando sono intervenuti i poliziotti, contattati dai residenti, l’uomo avrebbe minacciato che se volevano il bambino avrebbero dovuto provare a prenderlo, e poi ha lasciato cadere il bimbo.

Ma un ispettore di polizia si è subito lanciato verso il piccolo ed è riuscito a evitare battesse la testa a terra. Intanto tre agenti hanno bloccato il 24enne. La moglie del giovane, anche lei nigeriana, ha detto che erano mesi che subiva violenze dal marito, e che in un’occasione lui le aveva anche puntato un coltello alla gola, ma che non aveva mai sporto denuncia perché aveva paura.