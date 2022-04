Morte Carol Maltesi, l’ex moglie del killer:«Dopo l’omicidio era tranquillo»

La donna e Davide Fontana, killer reo confesso dell’attrice hard Carol Maltesi, si erano separati dopo 20 anni di matrimonio e stavano vendendo la loro abitazione in comune

È molto provata da quanto accaduto l’ex moglie di Davide Fontana, reo confesso killer dell’attrice hard Carol Maltesi. La donna, infatti, per 20 anni è stata sposata e ha vissuto con il bancario e non avrebbe mai potuto immaginare quel che poi si è verificato. Tramite il suo legale Antonino Crea, la donna, come riporta Il Corriere della Sera, spiega di essere «provata e straziata dal dolore. Mai avrei potuto immaginare che l’uomo con cui ho passato vent’anni della mia vita potesse commettere una cosa del genere».

L’avvocato dell’ex moglie di Fontana aggiunge che «la richiesta di separazione dal marito è stata depositata lo stesso giorno che Fontana è stato arrestato». La donna racconta che i suoi rapporti con l’ex marito «si sono interrotti il 19 marzo del 2021. Da quel momento non abbiamo più convissuto e abbiamo comunicato solo per la gestione di aspetti pratici legati alla separazione e alla gestione ordinaria di beni in comune».

I due ex coniugi, infatti, erano in procinto di vendere la casa, ma la trattativa con l’acquirente è ora bloccata. Il legale spiega che con molta probabilità, il 50% del denaro incassato dalla vendita e che sarebbe stato di Fontana, sarà usato per i risarcimenti che il magistrato disporrà, tra cui, in primo luogo, i genitori e il figlio di 6 anni di Carol Maltesi.

Crea racconta che l’ex moglie di Fontana e Fontana si incontrarono nei giorni che seguirono il femminicidio proprio per mettersi d’accordo sulla vendita dell’abitazione e alla donna l’ex marito era parso tranquillo e non avrebbe fatto nulla che avrebbe potuto mai insospettirla.

L’ex moglie di Fontana chiosa esprimendo «tutta la mia vicinanza alla famiglia della vittima. Sono provata e tremendamente addolorata per quanto accaduto, straziata per il dolore che questo uomo ha provocato».