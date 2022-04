Pistola rinvenuta nella sede dell’Usb, il sindacato: “E’ una macchinazione”

Una pistola nascosta nel bagno della sede nazionale dell’Usb, rinvenuta in seguito a una segnalazione anonima. I carabinieri sono intervenuti sul posto, ma per i dipendenti del sindacato si tratta di una messa in scena.

Clamorosa scoperta dei carabinieri nella sede nazionale dell’Usb (Unione Sindacale di Base), sita a Roma in via dell’Aeroporto. Su segnalazione di alcune telefonate anonime, le forze dell’ordine hanno reperito un pistola contenuta dentro un pacchetto nascosto nello scarico di uno dei bagni dello stabile.

I carabinieri si sono presentati intorno alle 11 di questa mattina pretendendo di fare una ispezione. All’insistenza dei militari, i dipendenti hanno richiesto la presenza di un avvocato. Pochi minuti dopo il ritrovamento dell’arma che verrà ora analizzata dalla scientifica.

Rimangono molti dubbi sia sulla segnalazione sia sulla rapidità con cui le forze dell’ordine hanno ritrovato la pistola. L’Usb accusa “la chiara ed evidente macchinazione contro un sindacato conflittuale, una messa in scena che fa comodo a molti, troppi” dichiarano dal sindacato in un comunicato.

I SOSPETTI DI UN COMPLOTTO

“L’Usb denuncia con forza l’inaudita irruzione dei carabinieri nella sede nazionale del sindacato, in via dell’Aeroporto a Roma – si legge ancora nel testo -. I militari pretendono di effettuare una perquisizione alla ricerca di armi, in seguito a una segnalazione telefonica. Un pretesto evidentemente e totalmente risibile per lanciare un messaggio al sindacato che in questo momento dà evidentemente fastidio ai palazzi del potere. Usb ha immediatamente attivato i propri avvocati e lancia un appello alla solidarietà contro la provocazione messa in atto”.

“Le uniche armi che USB usa sono gli scioperi, le rivendicazioni, le manifestazioni, le lotte. Le pistole le lasciamo a chi le ama, a cominciare dalla compatta maggioranza che alimenta la guerra in Ucraina” si conclude nel comunicato. Il sindacato ha convocato per il pomeriggio una conferenza stampa.