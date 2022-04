Romania: auto si schianta contro ambasciata russa. Morto l’autista – VIDEO

L’auto è arrivata a gran velocità contro l’ambasciata russa di Bucarest, l’autista è morto sul colpo. Per l’ambasciatore si tratta di un attentato.

Una automobile è andata a schiantarsi contro il cancello dell’ambasciata russa a Bucarest. Il veicolo ha preso fuoco mentre il conducente è deceduto nell’impatto, ma il mezzo non è entrato nell’edificio. La vicenda è avvenuta intorno alle 6 del mattino, ora locale. Non si esclude l’ipotesi di un attentato.

Sui social è stato pubblicato il video dell’auto in fiamme e si vedono i primi soccorritori tentare di spegnere il fuoco e mettere in sicurezza la zona. Le fiamme sono state domate dai pompieri pochi minuti dopo. Per l’ambasciatore russo in Romania non ci sono dubbi, si tratta di un atto terroristico e ritiene che il clima nel Paese contro la Russia stia diventando molto teso.