Violento scontro tra auto e camion, morti i due coniugi – VIDEO

Video choccante in cui un’auto invade la corsia del camion e i due mezzi si schiantano in un violento frontale. Morta la coppia che viaggiava nella Chrysler, lasciano cinque bambini piccoli.

Uno scontro violentissimo tra un camion e la loro auto si è portato via Manuel Cari, 29 anni, e la moglie Chiara Materassi, 24, genitori di cinque figli. Il terribile incidente è avvenuto sulla ex strada provinciale 53 che collega San Quirino con Vivaro in Friuli Venezia Giulia.

Nel video, girato da un’automobilista che seguiva il camion, si vede il tremendo impatto frontale tra i due mezzi in cui la coppia ha avuto la peggio. I due sono morti sul colpo, nella macchina non c’erano altre persone poiché i figli erano rimasti dai nonni. Nelle immagini si nota come la Chrysler su cui viaggiavano i coniugi invada la corsia del mezzo pesante.

Il camionista, un uomo di 44 anni, ha tentato di sterzare senza successo. L’uomo è rimasto ferito solo lievemente ma si trova in stato di choc e ricoverato in ospedale. Proprio lui aveva chiamato i soccorsi dopo l’impatto, ma purtroppo non c’è stato niente da fare.