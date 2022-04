Addio a Mariasofia, giovane nuotatrice colpita da un infarto a soli 27 anni

Il nuoto, gli studi e l’amore del suo Matteo: Mariasofia lascia tutto questo, morta a causa di un malore improvviso. Il cordoglio del fidanzato.

Una giovane ragazza, una atleta amata da tutti, morta improvvisamente. Mariasofia Paparo è deceduta in seguito a un infarto a soli 27 anni. Viveva a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, aveva la passione per il nuoto e la per il suo ragazzo Matteo, con il quale sognava presto di sposarsi.

Mariasofia era una nuotatrice professionista, era iscritta alla FIN e partecipato a diverse gare importanti tra cui la traversata dello stretto di Messina e la Capri-Napoli.

L’ADDIO DEL FIDANZATO

Il suo ragazzo ha pubblicato un messaggio di addio per Mariasofia, pubblicato sul suo profilo Facebook: “Sei stata un angelo che ha cambiato la mia vita dandomi la forza di fare cose che non avrei mai potuto pensare di fare. Mi hai insegnato il vero amore, mi hai insegnato di nuovo a sorridere e ad essere felice. Avevamo una vita davanti e sei andata via così. Ti ho amato dal primo giorno che ti ho visto Mariasofia Paparo pronta per gareggiare insieme nel porto di baia, mi hai fatto penare nel conquistarti, ma poi avevi accettato di vivere questa fantastica avventura insieme e mi hai regalato i più bei due anni della mia vita. Io ti ricorderò così sempre, come la mia bellissima Mariasofia, e sarò per sempre il tuo ciccino. Ti amo e ti amerò per sempre amore mio“.

IL CORDOGLIO DELL’UNIVERSITA’

L’Università Parthenope presso cui era iscritta e si sarebbe dovuta presto laureare in Scienze e Tecnologie, ha voluta lasciare un messaggio di saluto: “È scomparsa prematuramente Mariasofia Paparo laureanda magistrale del Dipartimento di Scienze e Tecnologie e nuotatrice professionista: l’Ateneo partecipa al dolore della famiglia e di tutti i suoi amici. L’ultimo saluto a Maria Sofia avverrà oggi, 12 aprile, nella chiesa Sant’Antonio di Padova di San Giorgio a Cremano (NA), alle ore 15:00“.