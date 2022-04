“Meloni neonazista”: è scontro tra Luciano Canfora e la leader di FdI

Una battuta infelice del noto filologo, nel corso di un dibattito in un liceo di Bari, innesca una polemica con Giorgia Meloni che ribatte: “Lo querelo”.

«Anche la terribilissima e sempre insultata leader di Fratelli d’Italia, trattata di solito come una mentecatta, pericolosissima, siccome essendo neonazista nell’animo si è subito schierata con i neonazisti ucraini è diventata una statista molto importante ed è tutta contenta di questo ruolo». Parole pesanti, che non potevano non avere conseguenze: a pronunciarle il professor Luciano Canfora, noto filologo che nelle ultime settimane aveva espresso posizioni molto discusse sulla guerra in Ucraina.

La risposta della Meloni mentre esplode la polemica

Immediata la risposta di Giorgia Meloni, affidate ad un post si Facebook: «Ascoltate il filologo Luciano Canfora che, in un istituto scolastico di Bari, mi definisce “neonazista nell’animo”. Parole inaccettabili, ancora una volta pronunciate da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e che invece finisce a fare becera propaganda a dei giovani studenti. La querela non gliela toglie nessuno…». Il testo era accompagnato dal video del professore ripreso mentre pronunciava il discutibile commento nei confronti della leader di Fratelli d’Italia.