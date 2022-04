EA Sports rimuove nazionale e squadre russe da FIFA 22: “Solidarietà al popolo ucraino”

EA Sports rimuove la nazionale e le squadre russe da FIFA 22: “Solidarietà al popolo ucraino”. L’aggiornamento al gioco è già stato rilasciato su PC, e verrà presto reso disponibile anche sulle altre piattaforme.

EA Sports ha rimosso tutte le squadre e i riferimenti alla Russia in FIFA 22. Tale scelta arriva dopo la decisione di sospendere le vendite dei giochi nel Paese. “Siamo con il popolo ucraino e ci uniamo alle voci di tutto il mondo che chiedono la pace”, viene spiegato nella nota ufficiale della società. Ma ad essere bannati dal titolo sono anche la nazionale e i club bielorussi.

“Appello per il ritorno della pace e la fine dell’invasione dell’Ucraina”

Il titolo rappresenta uno dei grandi più grandi e longevi franchise nel settore dei videogiochi, e gli sviluppatori di EA Sports assicurano agli utenti costanti aggiornamenti e migliorie per aumentare rendere più accattivante l’esperienza di gioco. Con questa ultima patch (update 9), però, la società ha deciso di introdurre un importante modifica ai file di gioco. Come gesto di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, infatti, da FIFA 22 sono stati tolti tutti i riferimenti alle squadre russe e bielorusse.

L’aggiornamento è uscito oggi, mercoledì 13 aprile, sulla versione PC, ma verrà presto reso disponibile anche per le altre piattaforme. EA Sports ha comunicato tale decisione via social, oltre che attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet del franchise. “EA SPORTS esprime tutta la propria solidarietà nei confronti del popolo ucraino e, come tante altre voci nel mondo del calcio, lancia un appello per il ritorno della pace e la fine dell’invasione dell’Ucraina”, si legge nella “Dichiarazione sulla situazione in Ucraina”. “In linea con le posizioni assunte dai nostri partner FIFA e UEFA, EA SPORTS ha avviato le procedure per rimuovere la nazionale russa e tutti i club russi dai prodotti EA SPORTS FIFA, compresi FIFA 22, FIFA Mobile e FIFA Online. Stiamo anche valutando potenziali modifiche ad altri aspetti dei nostri giochi in relazione alla vicenda”, prosegue il comunicato.

Nelle patch notes è inoltre possibile leggere:

Rimossa l’Otkritie Bank Arena.

Rimossa la nazionale russa e altre squadre russe. Le selezioni del giocatore dell’arena e del portiere sono state modificate in giocatori del PSG se in precedenza erano stati selezionati giocatori della squadra nazionale russa o di qualsiasi altra squadra russa.

La nazionale russa e le altre squadre russe non sono più disponibili in nessuna competizione quando iniziano un nuovo salvataggio. Di conseguenza, queste squadre non saranno presenti in nessuna competizione e ai giocatori non può essere offerto un contratto di gestione della nazionale russa.

La società ha inoltre anche sospeso tutte le sue operazioni commerciali nel Paese, unendosi ad altre sue aziende colleghe – quali Activision Blizzard, Microsoft, Sony, Nintendo, Square Enix, CD Projekt e SEGA.