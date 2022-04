New York: ricompensa da 50mila dollari per informazioni sull’attentatore

Si cerca ancora l’uomo che ha causato l’attentato di ieri nella metro di New York. La polizia ha stanziato una ricompensa di 50mila dollari per chiunque sia in grado di dare informazioni utili alla cattura del responsabile.

La polizia di New York ha diffuso la notizia di ricompensa per chiunque sia in grado di fornire informazioni sull’uomo che ieri mattina ha aperto il fuoco dentro una stazione della metropolitana causando panico e diversi feriti tra i passeggeri.

La caccia all’uomo dunque continua, il sospettato su cui si stanno concentrando le ricerche è Frank James, un afroamericano di 62 anni. Il valore della ricompensa è di 50mila dollari. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto ieri “Non molleremo fino a quando non troveremo il responsabile“.

Il sindaco della città di New York Eric Adams ha ammesso che le telecamere in funzione nella stazione non sono riuscite a riprendere la scena dell’attacco a causa di un malfunzionamento. Le uniche immagini dell’attacco disponibili sono quelle riprese con i cellulari dai presenti e diffuse sui canali social.