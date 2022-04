Covid, tutte le norme da seguire per Pasqua e dove saranno necessarie

Nonostante lo stato di emergenza sia terminato, il ministro della Salute Speranza ha comunicato che la pandemia non si è ancora conclusa

La Pasqua è ormai alle porte e il governo ha preparato tutta una serie di norme da far rispettare affinché si possa stare il più possibile in sicurezza.

La curva dei casi Covid non ha avuto la flessione sperata e così il ministro della Salute ha deciso di mettere obbligatorie mascherine e Green Pass in alcuni luoghi.

Il ministro ha annunciato che l’epidemia non è terminata, e che quindi l’uso delle mascherine rimane fondamentale per tutelarsi e tutelare dal virus.

A fine aprile terminerà anche l’obbligo di indossarle al chiuso, ma si tratta in realtà di una scelta che il ministero della Sanità farà dopo Pasqua, quando verrà fatto il punto sull’andamento dei casi.

Le norme: ecco dove saranno necessarie

Mascherine e Green Pass base restano obbligatori per consumare in luoghi al chiuso quali bar e ristoranti. Non ci vorrà il Green Pass invece, se si sceglie di consumare all’aperto dei locali.

Non c’è alcun obbligo di Green Pass per alloggiare in hotel e strutture ricettive, mentre su mezzi di trasporto a lunga percorrenza, quali treni, navi, aerei ecc, sarà necessario il Green Pass base, con obbligo di portare la mascherina FFp2.

Per quanto concerne musei e concerti, non ci vorrà più il Super Green Pass per gli eventi che si tengono all’aperto. Per chi vorrà accedere invece a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche ecc., non ci vorrà più neppure il Green Pass base, ma resta l’obbligo di indossare le mascherine.

Diverse le cose invece, per quanto riguarda cinema, teatri, concerti, dal 1° aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio il Super Green Pass e c’è l’obbligo di indossare le mascherine FFp2. Sempre dal 1° al 30 aprile 2022, per partecipare a spettacoli all’aperto è richiesto Green Pass Base e obbligo di portare le mascherine FFp2.

Per quanto riguarda, infine, matrimoni, lauree, compleanni, comunioni, le norme sono le stesse: tutti coloro che vi prendono parte dovranno avere il Super Green Pass e stessa cosa per recarsi in discoteca, dove basterà la mascherina, che si potrà togliere quando si balla.