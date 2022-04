Minorenne picchia coetanea, il video diventa virale e scoppia la polemica [VIDEO]

Minorenne picchia coetanea, il video diventa virale: “Basta diffondere il video, basta ingiuriare nostra figlia”. L’appello dei genitori della ragazzina. “Siamo mortificati, chiediamo scusa alla città”.

Episodio di violenza tra minorenni, quello accaduto a Barletta. Virale il video che riprende tutta la scena. Oltre ai volti delle giovani protagoniste, si riconosce anche vico Gloria, una delle stradine del centro storico. Il video dell’aggressione ha fatto il giro del web e delle chat, sollevando indignazione e polemiche. I genitori delle protagoniste chiedono che le immagini vengano oscurate, mentre puntano il dito contro chi, invece di riprendere la scena, non ha chiamato immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine. Dalla madre e dal padre delle bulle, però, arrivano anche le scuse: “Siamo mortificati, chiediamo scusa alla città“.

“Basta diffondere il video, basta ingiuriare nostra figlia”

La scena dell’aggressione è stata ripresa da un’altra persona – probabilmente un’altra ragazza – presente al momento dei fatti. La testimone ha dunque preferito riprendere tutto piuttosto che chiedere aiuto a chi di dovere. E, passato da un telefono all’altro, quel filmato è diventato in poco tempo virale, rimbalzando tra i social e le chat. Dalle immagini riprese, si vedono prima tre, poi due ragazzine minorenni alzarsi la voce a vicenda. Una di loro, in particolare, intima aggressivamente all’altra di non offendere più una sua amica.

Dalla violenza verbale, però, si passa ben presto a quella fisica. Dopo gli insulti arrivano le botte: schiaffi violenti al volto e alla testa, spintoni, fino a che l’altra non cade a terra. E a quel punto le vengono tirati anche i capelli. Un’aggressione feroce, fatta per “regolamento di conti” tra ragazzine pressoché coetanee. I volti delle due sono riconoscibili dal video, e per questo il fatto che il video si a diventato virale diventa ancora più grave.

“Doveroso appellarsi alla sensibilità di chiunque possa, affinché cancelli, oscuri e smetta di far circolare il video in questione“. Questo è quanto viene richiesto dai legali dei genitori della vittima del pestaggio. Del resto, spiegano gli avvocati, “l’età di tutti i soggetti coinvolti (quale che ne sia stato il ruolo) impone estrema cautela nella valutazione dei diversi profili della vicenda e delle iniziative da intraprendere”.

Nel frattempo arrivano le scuse da parte dei genitori della bulla. In una nota diffusa dal loro avvocato, la madre e il padre della ragazzina sottolineano: “Siamo mortificati per quanto successo. Comprendiamo il disagio della cittadinanza intera determinata dalla visione di quelle immagini che hanno destabilizzato anche noi”. Mentre l’appello che lanciano alla comunità, così come anche agli organi di stampa è il seguente: evitare di diffondere il video, smettere di “ingiuriare nostra figlia e tutte le adolescenti coinvolte in questa spiacevole vicenda”.