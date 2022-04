Meteo DOMANI lunedì 18 aprile | bel tempo prevalente

Nella giornata di domani lunedì previsioni meteo del 18 aprile. Al nord cieli sereni. Al centro prevalente bel tempo. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 18 aprile.

Nord:

Condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo lievi locali annuvolamenti sulle aree alpine, più diffusi in serata su quelle occidentali, altoatesine, venete e friulane.

Centro e Sardegna:

Prevalenza di cielo sereno o temporaneamente velato nel pomeriggio, ma solo sulle regioni peninsulari; da fine giornata, attesi innocui addensamenti bassi e stratiformi sul settore centrosettentrionale dell’isola.

Sud e Sicilia:

Al mattino molte nubi compatte su Calabria e Sicilia orientale con deboli precipitazioni associate, anche nevose sui rilievi calabresi oltre i 1000 metri; seguirà un graduale miglioramento con aperture sempre più ampie sulle relative aree dell’isola; sul resto del meridione ampio e prevalente soleggiamento con passaggi di nubi alte e sottili poco significative; qualche annuvolamento più consistente potrà interessare solo dalla sera la Sicilia tirrenica.

Temperature:

Minime senza variazioni di rilievo su Alto-adige, Veneto centrosettentrionale, pianura friulana, coste romagnole, rilievi tosco emiliani e nord Marche; in diminuzione sul resto d’italia, più decisa su Sardegna, Lazio e regioni tirreniche meridionali; massime in aumento su Emilia-romagna, Sardegna, Toscana, Umbria, nord Lazio, regioni centrali adriatiche, Molise e Basilicata ionica; in flessione su Liguria, rilievi friulani, Puglia, Calabria meridionale, Sicilia occidentale e sudorientale; stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Moderati o forti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi di burrasca su Abruzzo e regioni meridionali, Sicilia compresa; deboli o localmente moderati intorno nord sul resto del centro e Sardegna; deboli dai quadranti meridionali su Liguria e regioni nord adriatiche, variabili sul rimanente settentrione.

Mari:

Da molto mosso a localmente agitato fino a sera lo ionio; molto mosso lo stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi tirreno ed adriatico centromeridionali; mossi mar e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi nord tirreno ed alto adriatico; poco mosso il mar ligure.