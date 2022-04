Biden rivela a Obama:«Mi ricandido alla presidenza Usa anche nel 2024»

L’attuale presidente Usa si è detto pronto a ricandidarsi anche tra due anni, quando si terranno le nuove elezioni

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è pronto a ricandidarsi alla presidenza anche alle elezioni che avranno luogo nel 2024. Lo avrebbe confidato lui stesso all’ex presidente Barack Obama. Da quanto scrive The Hill, che cita alcune fonti, Biden, che all’inizio voleva restare solamente per un mandato, si vorrebbe candidare anche per un eventuale secondo mandato.

In passato, il presidente ha spesso parlato in pubblico dell’eventualità di ricandidarsi. «Vuole correre e lo sta facendo sapere a tutti», spiegano le fonti a The Hill. Nonostante i sondaggi segnino un vertiginoso calo di Biden, resta sempre il candidato dem che ha maggiori chance di battere Trump alle elezioni.

Nei giorni scorsi, Biden e Obama si sono visti per pranzare insieme, ma non si comprende quando il presidente abbia rivelato di volersi ricandidare a Obama. Il presidente, attualmente, ha 79 anni, e nel 2024 ne avrebbe 81. Questo fa sorgere dubbi su una sua eventuale ricanditatura. Biden e Obama si sono incontrati quando quest’ultimo si è recato alla White House per un evento relativo all’Obamacare.

Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Cnbc, la percentuale di popolarità del presidente è attualmente al 38% e l’impopolarità si attesta al 53%.