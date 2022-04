Covid, l’allarme dei medici: “Presto per togliere le mascherine al chiuso”

Per la Federazione italiana medici di medicina generale i dati reali non coincidono con quelli ufficiali. Occorre ancora porre attenzione e mantenere i dispositivi di sicurezza

Il Covid è ancora un virus potente e pericoloso, potrebbe essere troppo presto per togliere le mascherine al chiuso. E’ quanto sostiene Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), in una intervista in merito alla scelta degli esperti consultati dal Governo di togliere l’obbligo a partire da maggio.

“Occorrerebbe passare dall’obbligo legislativo a quello morale, è chiaro che le persone sono stanche ma corriamo il rischio di un ulteriore allentamento dell’attenzione sul Covid. Quindi sullo stop all’obbligo per le mascherine al chiuso serve prudenza, abbiamo ancora tanti contagi giornalieri. Un numero sicuramente più elevato rispetto a quello ufficiale, vediamo solo la punta dell’iceberg” afferma Scotti.

CONTAGIO ANCORA ALTO

“Faccio un esempio, oggi sul totale dei miei assistiti ho 13 positivi e non è il mio standard di media, è più alto – continua il segretario di Fimmg -. Oltretutto stiamo anche vedendo diversi anziani con tre dosi contagiati, quindi c’è un calo dell’immunità. Se questo lo colleghiamo anche alla scarsa partecipazione alla quarta dose del vaccino anti-Covid, ecco che dobbiamo essere davvero prudenti nell’immaginare scenari di allentamento delle attuali misure anti-Covid“.