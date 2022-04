Francia, Macròn e quello scatto con la camicia aperta: “Faceva caldo”

Il presidente in desabillè alla fine di un comizio, la foto pubblicata su Instagram a una settimana dal ballottaggio che deciderà chi guiderà la Francia per i prossimi cinque anni fa discutere.

Quasi sbracato sul divano, niente giacca o cravatta ma addirittura la camicia aperta a mostrare la folta peluria sul petto. Emmanuel Macron si è fatto ritrarre così sabato scorso, a una settimana dal ballottaggio che deciderà il prossimo presidente francese.

Macròn si trovava a Marsiglia per proseguirà la sua campagna elettorale, la foto è stata scattata alla fine di un comizio elettorale tenutosi all’aperto e pubblicato insieme ad altre immagini della giornata sul suo profilo ufficiale di Instagram dal titolo “Un giorno col candidato”.

“Faceva molto, molto caldo a Marsiglia” ha risposto il candidato e attuale presidente della Francia a una giornalista che gli chiedeva come mai avesse approvato la pubblicazione di uno scatto del genere, tra l’altro dopo quelli di lui che sale sul palco e un altro insieme a dei ragazzi. Insomma immagini ben più formali e tipiche per una campagna elettorale.

IN CAMPAGNA ELETTORALE TUTTO VALE

Del resto Macròn ben conosce la potenza dei social media e della capacità di saper comunicare con l’elettorato una sorta di informalità che possa avvicinare la gente alla sua figura. Una formula che anche in Italia viene spesso utilizzata per esempio dagli scatti di Salvini mentre mangia o indossa una felpa con i nomi della città, oppure da Renzi mentre fa jogging o indossa un giovanile giubbotto in pelle.

Macròn non è nuovo a uno stile comunicativo che richiami a una sorta di genuinità delle sue reazioni e azioni. E’ ancora vivido nella mente dei francesi il ricordo delle immagini del presidente francese affranto dopo l’ultimo colloquio telefonico con Vladimir Putin per fermare la guerra in Ucraina. Foto che hanno provocato diverse polemiche ma sicuramente hanno fatto parlare di lui, del resto l’obbiettivo di un bravo comunicatore è quello di essere sempre al centro del dibattito.

IL VOTO IN FRANCIA

Il leader di En Marche le sta provando tutte in queste settimane per battere la rivale Marine Le Pen in questo ballottaggio, in gioco ci sono i prossimi 5 anni della Francia. Macròn deve soprattutto cercare di conquistare i voti di Jean-Luc Mélenchon, fondatore del principale partito di sinistra La France Insoumise, che è arrivato terzo al primo turno elettorale sfiorando il sorpasso nei confronti della Le Pen.