Covid, Locatelli: “Importante la quarta dose per le categorie a rischio”

Il presidente del CSS ricorda la necessità del richiamo del vaccino anti-Covid ma attenzione a non “ingenerare stanchezza vaccinale”

La quarta dose è importante per proteggere le persone più deboli dal Covid, lo ribadisce il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli durante una intervista rilasciata questa mattina in tv.

“E’ importante insistere” nel far vaccinare le categorie più esposte con la quarta dose, avverte, ricordando però che “ovviamente non c’è alcun obbligo” ma si tratta solo di una opzione da valutare.

“Credo che parlare in questo momento di quarta dose in autunno per tutti, di vaccini adattati alle varianti, di fatto distolga l’attenzione rispetto alla priorità che è quella, adesso, di coprire queste persone che altrimenti rischiano di essere esposte a rischi di sviluppare patologia grave” aggiunge Locatelli.

“Adesso rimaniamo focalizzati sulla quella che è la priorità – ha ribadito – perché altrimenti poi passa un messaggio di reiterato bisogno di vaccinazione che in questo momento non ha nessuna base solida, e rischiamo solo di ingenerare stanchezza vaccinale” conclude il presidente del CSS.