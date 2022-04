Di Battista tiene corso di Comunicazione politica: 3 ore a 39 euro per «imparare strategie campagna elettorale»

A fare pubblicità al corso è il sito del consulente di comunicazione, Marco Venturini. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 aprile e ci si potrà prenotare per l’incontro su Google Meet

È previsto per il 18 maggio 2022 su Google Meet, il corso di comunicazione politica per «imparare le strategie per la campagna elettorale», tenuto da un professore d’eccezione, Alessandro Di Battista.

Il corso costa 39 euro e dura tre ore. I posti sono limitati, come si legge sul sito del consulente di comunicazione Marco Venturini. Nella presentazione del corso, si legge:«apprendi le strategie più efficaci da usare in campagna elettorale per ottenere il miglior risultato alle elezioni di giugno».

È possibile iscriversi fino al 27 aprile alla suddetta «call interattiva con possibilità di fargli domande (a Di Battista, ndr) e chiedere consigli personalizzati, in vista delle imminenti elezioni amministrative. Se sei un candidato alle prossime elezioni, non puoi perdere questa opportunità di formazione di alto livello ad un prezzo molto accessibile». Si avvisa, inoltre, che a breve il prezzo salirà.