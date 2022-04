Mike Tyson prende a pugni un passeggero che lo stava disturbando, poi scende dall’aereo [VIDEO]

Mike Tyson prende a pugni un passeggero che lo stava disturbando, poi scende dall’aereo. L’episodio si è verificato nella giornata di mercoledì. Il video è diventato virale.

Secondo quanto riportato dai media americani, l’ex campione dei pesi massimi Mike Tyson è stato filmato mentre prende a pugni un passeggero del suo stesso aereo, era in attesa che il volo partisse dall’aeroporto internazionale di San Francisco. Mike Tyson, 55 anni, è stato ripreso mentre colpisce un uomo, seduto dietro di lui sul volo JetBlue. Dei colpi che sembrano – secondo quanto testimoniato dalle immagini del video – raggiungere diverse volte il volto del passeggero. In sottofondo è possibile anche sentire qualcuno intimargli di fermarsi (“Ehi, ehi, Mike! Fermati, amico!”). Secondo quanto viene spiegato da TMZ (che per primo ha diffuso il video), il filmato sarebbe stato registrato verso le 22:30 sul volo diretto in Florida.

Tyson prende a pugni il passeggero molesto, poi scende dall’aereo

L’episodio si sarebbe verificato nella giornata di mercoledì, su di un volo JetBlue che da San Francisco era diretto in Florida. Un testimone, presente al momento dei fatti, avrebbe raccontato ai media che la “vittima” è (probabilmente era) un grande fan dell’ex campione. In quel momento, dopo aver visto che proprio davanti a lui si era seduto Mike Tyson, sarebbe andato in forte stato di agitazione, arrivando ad importunare il professionista in più di un’occasione. Dapprima gli avrebbe chiesto un selfie con lui, poi avrebbe cercato di attaccare bottone.

Troppe le chiacchiere che il passeggero rivolgeva a Tyson, che in quel momento voleva soltanto rilassarsi. Infastidito dall’insistenza dell’uomo – che secondo altre fonti sembrava essere “estremamente ubriaco e non smetteva di importunare il pugile” – l’ex campione avrebbe quindi perso le staffe. Dopo essersi alzato dal posto, si è voltato per prendere a pugni in faccia il passeggero.

Tyson è poi sceso dal volo, ancora in aeroporto in attesa dell’orario di partenza. La vittima, immortalata con il volto insanguinato, ha ricevuto cure mediche sul posto, e ha tempestivamente contattato la polizia. Non è tuttora chiaro se sia stata avviata un’indagine, mentre sia da JetBlue che Tyson stesso non sono stati ancora rilasciati alcuni commenti in merito alla vicenda.