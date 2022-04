Ritrovato morto uomo con taglio alla gola: non si esclude alcuna ipotesi

Il cadavere è stato trovato stamane a Reggio Emilia, in zona centro

Un uomo è stato ritrovato morto stamattina a Reggio Emilia, in zona centro. L’uomo aveva indosso un passaporto albanese e un coltello. Gli investigatori non escludono nessuna pista e tengono in considerazione il fatto che possa trattarsi di un delitto ma anche di un suicidio.

Il corpo dell’uomo presentava un taglio alla gola e gli inquirenti lo hanno rinvenuto stamane verso le 10, nella galleria Bnl che ridà su via Emilia Santo Stefano. L’età dell’uomo è di 49 anni.

Gli inquirenti stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso e stanno inoltre verificando se il coltello che l’uomo aveva tra le mani possa essere l’arma di un omicidio o se sia stato usato dal 49enne per difendersi.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri di Reggio Emilia e del nucleo di investigazione. A coordinare l’inchiesta, il sostituto procuratire Iacopo Berardi.