Meteo OGGI sabato 23 aprile | coperto al nord

Nella giornata di OGGI sabato previsioni meteo del 23 aprile. Al nord coperto e rovesci. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 23 aprile.

Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto su regioni occidentali, Lombardia, e su gran parte del triveneto con precipitazioni sempre più diffuse a partire da ovest, nevose ed abbondanti sulle aree alpine di Valle d’aosta e Piemonte oltre i 1400-1500 metri; estesa copertura medio-alta sull’Emilia-romagna in un contesto generalmente inizialmente asciutto, in attesa da fine giornata di un sensibile peggioramento, accompagnato da deboli fenomeni sparsi.

Centro e Sardegna:

Al mattino annuvolamenti diffusi a ridosso della dorsale appenninica con qualche residuo, lieve rovescio sull’Umbria, in successivo rapido dissolvimento; cielo inizialmente sereno o con spesse velature sul resto del centro e sull’isola; nella sera tuttavia, seguirà una decisa intensificazione della copertura con qualche piovasco su Sardegna occidentale e settentrionale, mentre copertura e fenomeni più diffusi sono attesi sulla toscana centrosettentrionale.

Sud e Sicilia:

Al mattino addensamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulari con deboli rovesci associati, in miglioramento dalle prime ore pomeridiane con schiarite sempre più estese; ampio e prevalente soleggiamento sul restante meridione, salvo un po’ di nubi ad evoluzione diurna attese nell’entroterra di Molise e Puglia.

Temperature:

Minime in flessione su basso Veneto, Romagna ed al sud peninsulare; in rialzo su nord-ovest, rilievi del triveneto, restante territorio emiliano-romagnolo e Sardegna; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in sensibile aumento su Emilia romagna, Lombardia sudorientale, veneto centromeridionale, pianura friulana ed al centro-sud, isole comprese; in diminuzione sulle regioni nordoccidentali, rilievi lombardi e del Trentino-alto adige; stazionarie sul resto del nord.

Venti:

Moderati meridionali al nord-ovest e regioni tirreniche con ulteriori rinforzi su Piemonte, bassa Toscana ed alto Lazio, anche più decisi sulla Liguria; deboli intorno sud-est sul resto d’italia.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar ligure, tirreno settentrionale, i mari attorno alla Sardegna e lo stretto di Sicilia; da poco mosso a mosso l’adriatico; generalmente mossi i restanti bacini.