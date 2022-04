Un uomo è rimasto positivo al Covid per 505 giorni prima di morire

I casi di Long Covid purtroppo stanno diventando un problema e sono oggetto di studio da parte dei ricercatori. Il record è di un uomo inglese che è rimasto positivo per oltre un anno.

E’ un caso preoccupante quello di un uomo che ha contratto il Covid nel 2020 ed è rimasto positivo per ben 505 giorni. La sua particolare condizione è oggetto di studio da parte dei medici della Gran Bretagna, dove l’uomo risiedeva prima di morire, e ha richiesto cure particolari. Dentro il suo corpo i virus ha subito dieci diversi tipi di mutazione, riuscendo così a sfuggire a ogni tipo di terapia.

Le persone con un sistema immunitario debole, come era il caso di questo paziente, rischiano di rimanere positive per molto tempo. Il long Covid è sotto la lente d’ingrandimento degli studiosi, in particolare i ricercatori del King’s College London e della fondazione NHS di Guy e St Thomas hanno svolto ricerche su nove pazienti con questo tipo di caratteristiche.

In queste persone il virus si evolve diverse volte, colpendo i sistemi immunitari deboli a causa di trapianti o malattie come il cancro e l’HIV. Un altro caso vede una persona positiva da 412 giorni, mentre a Bristol un uomo è affetto da Covid da quasi 10 mesi.

PREVENIRE LE VARIANTI

“Questi individui sembrano avere scarse possibilità di guarigione quando l’infezione persiste in loro così a lungo – afferma Luke Blagdon Snell, ricercatore clinico presso Guy’s -. L’obiettivo è quello di sviluppare trattamenti migliori per eliminare le infezioni a beneficio del paziente. Potrebbe anche avere il vantaggio aggiuntivo di prevenire l’emergere di varianti, ma questo non è ancora chiaro”. Per la dottoressa Gaia Nebbia, che ha collaborato allo studio, le nuove strategie di trattamento “sono urgentemente necessarie per aiutare i pazienti a eliminare le infezioni persistenti”.