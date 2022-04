Meteo OGGI lunedì 25 aprile | addensamenti in aumento

Nella giornata di OGGI lunedì previsioni meteo del 25 aprile. Al nord coperto e rovesci. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 25 aprile.

Nord:

Nuvolosità variabile a tratti intensa su tutte le regioni, con addensamenti maggiori e più estesi dalla tarda mattina e fino la prima serata e cui saranno associati isolati rovesci o temporali sul settore alpino e prealpino e su quello appenninico, con occasionali sconfinamenti serali sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-venezia giulia.

Centro e Sardegna:

Sereno o poco nuvoloso sulle coste adriatiche con ulteriori ma temporanei addensamenti nel pomeriggio; molte nubi sul restante centro peninsulare con brevi rovesci e locali temporali dal tardo mattino e fino la prima sera sul restante settore appenninico e sulle aree interne di Toscana e Lazio; sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna.

Sud e Sicilia:

Nubi basse anche estese fino al tardo mattino sui settori ovest di Basilicata e nord Calabria e in diradamento; nuvolosità irregolare su Campania e ovest Molise con possibili brevi rovesci tra tarda mattina e primo pomeriggio su nord Campania, in contemporaneo miglioramento da ovest con ampie schiarite; stabile e ben soleggiato altrove salvo temporanei addensamenti durante le ore centrali su Puglia e restante Molise.

Temperature:

Minime in aumento su Valle d’aosta, settore alpino piemontese, Liguria e nord Toscana, in calo su Marche, Umbria, Molise, Basilicata e Calabria, senza variazioni di rilievo altrove; massime in deciso aumento al nord e Toscana e in misura minore su Sardegna e ovest Sicilia, in calo su Sicilia ionica e tirrenica, sud peninsulare, coste e immediato entroterra abruzzese, stazionarie altrove.

Venti:

Mediamente deboli dai quadranti occidentali, con locali rinforzi su nord Sardegna e regioni centrali.

Mari:

Molto mosso il mar ligure; da poco mossi a mossi i restanti mari, localmente molto mossi fino al primo mattino mare e canale di Sardegna e tirreno occidentale.