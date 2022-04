Paura per l’ex portiere Stefano Tacconi, ricoverato in prognosi riservata

L’ex portiere della Juventus avrebbe avuto un malore ieri ad Asti

Ansia per l’ex portiere della nazionale e della Juventus, Stefano Tacconi. L’uomo è infatti ricoverato in ospedale da ieri mattina, 23 aprile, al nosocomio di Alessandria, nel reparto di neurochirurgia. La prognosi è riservata.

Tacconi, 64 anni, ha avuto un malore ieri mattina ad Asti, dove, come spiega La Stampa, lo attendevano come ospite alle “Giornate delle Figurine”.

L’ex calciatore avrebbe detto agli organizzatori dell’evento di avere un forte mal di testa. Dopo essersi recato al pronto soccorso di Asti, lo hanno trasferito al nosocomio di Alessandria, dove attualmente è ricoverato.

Tacconi venerdì sera, aveva preso parte come ospite all’evento “Giornate delle Figurine”, ed era stato in un ristorante a una cena di beneficenza, a favore del comitato locale della Cri. Da quanto è emerso, Tacconi, che era con uno dei suoi figli, ha continuato la serata in un locale da ballo. Ieri mattina, sabato 23 aprile, lo hanno accompagnato all’ospedale di Asti, dove in seguito i medici hanno scelto di farlo trasferire ad Alessandria.

Nel frattempo Andrea, figlio dell’ex portiere della Juve, ha postato una story su Instagram, in cui si legge:«Riprenditi Papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia».