Cicloamatore travolto dall’auto cade nel fossato: muore pensionato di 69 anni

L’uomo era uscito per allenarsi con la bici da corsa, ma è stato travolto da un’automobile. Lo scontro non gli ha lasciato scampo.

Anche il conducente dell’auto è rimasto ferito nell’impatto. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente.

Tragico incidente nella mattinata di sabato scorso, 23 aprile. Un ciclista è stato investito da un’auto ed è morto. A morire è stato Angelo Tiozzo Fasiolo, 69 anni, di Chioggia. L’incidente è avvenuto attorno alle 10:30 a Valcerere-Dolfina a Cavarzere in provincia di Venezia. Il 69enne è stato travolto da una Citroen Picasso mentre viaggiava sulla sua bici da corsa. Nell’impatto è finito nel fossato morendo sul colpo.

Quando sono arrivati i vigili del fuoco hanno trovato il ciclista e l’auto nel fossato. Inutili i soccorsi, per lui non c’è stato niente da fare. Nello scontro è rimasto ferito anche l’automobilista, portato in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di ricostruzione da parte dei carabinieri, che per il momento hanno sequestrato auto, bici e la salma del ciclista deceduto. Si attendono le decisioni del magistrato di turno.

Chi era la vittima dell’incidente mortale

Angelo Tiozzo Fasiolo , classe 1953, era figlio di una famiglia di ortolani. Un lavoro che aveva continuato fino ai quarant’anni circa. Successivamente aveva lavorato in un’azienda ittica di Piove di Sacco. Circa dieci anni fa era andato in pensione. Aveva un passato da calciatore nel Sottomarina e collaborava con l’allenatore nella preparazione della squadra. Amava anche il tennis, sport che ancora praticava. Da 4-5 anni aveva cominciato a praticare regolarmente col ciclismo, senza però far parte di una squadra. In bici faceva escursioni in solitaria. Lascia, oltre all’anziana mamma (92 anni), la moglie e due figli.