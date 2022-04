Infortuni sul lavoro: cade per 10 metri dal ponte dell’A14, grave un operaio

Un operaio è caduto mentre lavorava su un pontile autostradale. Si è salvato grazie all’imbracatura di sicurezza, ma è ricoverato in ospedale per le conseguenze dell’infortunio.

Ancora un caso di infortunio sul lavoro, l’ennesimo di questo 2022, che per fortuna questa volte però non si è rivelato fatale. E’ avvenuto sabato in un cantiere autostradale sotto al ponte dall’A14, nella zona tra San Vito Chietino e Lanciano in provincia di Chieti.

La vittima è un operaio 29enne residente in Toscana ma di origini macedoni, l’uomo è caduto dal ponte per 10 metri di altezza mentre lavorava alla manutenzione di un pilone del viadotto. E’ stato soccorso con l’elitrasporto e si trova ora ricoverato in ospedale a Pescara. L’uomo si è salvato grazie dall’imbracatura di sicurezza in dotazione, i carabinieri indagano su eventuali responsabilità per l’incidente.