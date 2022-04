Moto si schianta contro tre auto, muore Massimiliano, papà 37enne

Lo scontro letale è avvenuto a Como, in via Napoleona. Massimiliano lascia la compagna e suo figlio di tre anni

Un terribile incidente ha portato via per sempre la vita di un papà 37enne, Massimiliano Travascio. L’uomo stava percorrendo la strada a Como, in via Napoleona, quando con la moto si è scontrato contro tre auto che proveniva dal senso di marcia opposto.

La moto, dopo lo schianto, era devastata. L’incidente si è verificato due giorni fa e da quanto ricostruito sinora dalla polizia locale, Travascio avrebbe sbandato con la moto nei pressi di una curva, invadendo così la corsia opposta e schiantandosi contro le suddette tre auto. Dopo essersi dapprima scontrato contro un’auto in modo lieve, è finito contro una Smart, mentre la moto è finita sotto l’auto e lui infine è stato letteralmente sbalzato, andando a finire su una Peugeot che sopraggiungeva immediatamente dopo.

L’uomo è morto sul colpo, mentre un bimbo di un anno, che si trovava a bordo della prima auto, è rimasto colpito da un airbag scoppiato: portato al Sant’Anna, è lievemente ferito, come riporta Il Giorno.

La notizia del decesso di Travascio ha profondamente addolorato la comunità di Lazzate (Monza-Brianza), di cui l’uomo era nativo e dove abitava con la sua compagna e il figlio Leonardo, 3 anni. Massimiliano lavorava come saldatore e fin da piccolo era appassionato di motori e volontario del Gvat. L’assessore di Lazzate, Andrea Monti, ha commentato così questa dipartita:«Era tra i volontari più attivi del Gvat, aveva entusiasmo e si metteva a disposizione per i turni serali sul territorio, era un generoso, siamo vicini alla sua famiglia per questa terribile perdita».