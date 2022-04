Infortuni, Parisi (Inl):«In un trimestre 1.600 imprese sospese per problemi sicurezza sul lavoro»

Il direttore centrale dell’Inl, Orazio Parisi, è intervenuto durante il Forum sulla sicurezza sul lavoro.

«Sono circa 1600 le sospensioni di aziende» nei primi tre mesi del 2022, «1.600 luoghi di lavoro in cui noi abbiamo fatto prevenzione, abbiamo fermato 1.600 luoghi di lavoro in cui c’erano problemi sulla sicurezza, non sappiamo cosa sarebbe successo se non fossimo intervenuti».

Queste le parole del direttore centrale tutela, sicurezza e vigilanza sul lavoro dell’Inl, Orazio Parisi, intervenuto durante il Forum che ogni anno si tiene per dibattere di sicurezza sul lavoro e i cui organizzatori sono consulenti del lavoro.

Parisi ha posto l’accento sul fatto che «c’è una sacca di organizzazioni che tende a lavorare fuori dall’alveo della legalità».