Meteo OGGI giovedì 28 aprile | cieli sereni

Nella giornata di OGGI giovedì previsioni meteo del 28 aprile. Al nord nubi sparse. Al centro cieli sereni. Al sud addensamenti bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 28 aprile.

Nord:

Bel tempo, con al più aumento della nuvolosità cumuliforme sulle aree prealpine durante le ore centrali, accompagnate da locali deboli fenomeni.

Centro e Sardegna:

Estese velature sulla Sardegna; bel tempo sul settore peninsulare.

Sud e Sicilia:

Estese velature su Calabria e Sicilia, localmente anche spesse su quest’ultima; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in diminuzione in pianura padana e regioni adriatiche centromeridionali, in aumento sul resto del paese; massime ancora in diminuzione sulle regioni adriatiche centromeridionali e sulla Basilicata, in aumento lungo le aree costiere adriatiche e sulle aree alpine orientali, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Generalmente deboli settentrionali al centro-sud, con rinforzi sulle regioni adriatiche meridionali ed aree costiere ioniche peninsulari; deboli orientali in pianura padana e variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi stretto di Sicilia, ionio e basso adriatico; mossi mare e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi i restanti mari.