Teme di perdere l’affidamento della figlia e si barrica in casa

Un padre disperato si era chiuso in casa insieme alla figlia piccola e non permetteva a nessuno di entrare o uscire. L’intervento dei carabinieri ha risolto la situazione nella maniera migliore possibile.

I carabinieri del comune di Mansuè, in provincia di Treviso, sono intervenuti questa mattina quando è arrivata la segnalazione di un uomo che si era barricato in casa insieme alla figlia di 5 anni.

L’uomo, un 40enne di nazionalità straniera, temeva di perdere l’affidamento della bambina e rifiutava ogni forma di dialogo. L’ex-compagna ha chiesto l’aiuto dei militari in quanto l’uomo non permetteva alla bambina di uscire di casa per accompagnarla a scuola.

E’ stato necessario l’utilizzo di un militare specializzato con competenze di negoziatore per convincere il padre a non cadere nello sconforto e riportarlo alla calma. Sul posto era presente anche il sindaco della cittadina, Leonio Milan.