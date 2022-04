Meteo DOMANI sabato 30 aprile | maltempo al nord

Nella giornata di domani sabato previsioni meteo del 30 aprile. Al nord nubi sparse. Al centro cieli sereni. Al sud bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 30 aprile.

Nord:

Cielo inizialmente poco nuvoloso o velato su Friuli-venezia giulia, centro-sud Veneto ed Emilia romagna ma con nubi in rapido aumento mattutino da ovest e possibili rovesci o temporali da metà giornata sull’Emilia; molto nuvoloso sul resto del nord con isolate piogge o rovesci e locali temporali, al più moderati, dapprima su Trentino-alto adige e restante settore alpino occidentale ma in estensione da metà giornata a Liguria, nord Veneto e, localmente alle pianure di Piemonte e Lombardia, in attenuazione serale su Valle d’aosta e gran parte del Piemonte. Quota neve in calo non oltre 1500-1700 metri.

Centro e Sardegna:

Su tutte le regioni stabile e ampiamente soleggiato, con modesti annuvolamenti a evoluzione diurna sul settore appenninico. Dal pomeriggio nubi in ulteriore aumento sulla Toscana e in lenta estensione al resto del centro peninsulare, con possibili rovesci in serata sulla toscana settentrionale e velature in transito sulla Sardegna.

Sud e Sicilia:

Velature anche estese sulla Sicilia, con ulteriori parziali addensamenti a evoluzione diurna sui rilievi; cielo prevalentemente sereno sul meridione peninsulare salvo parziali addensamenti a evoluzione diurna sui rilievi appenninici e sul confinante settore pugliese.

Temperature:

Minime in calo su Valle d’aosta, ovest Sardegna e coste marchigiane ed emiliano-romagnole, in aumento sul restante settore alpino/prealpino; massime in diminuzione su nord Veneto, Trentino-alto adige, Valle d’aosta, Piemonte, Liguria, ovest Sardegna e su nord e ovest Lombardia, in aumento su nord-est Sardegna, Calabria, Umbria e settore appenninico di Abruzzo, Marche e Toscana.

Venti:

Mediamente deboli variabili su tutto il paese, salvo rinforzi settentrionali fino al primo mattino su Puglia e Calabria ionica.

Mari:

Poco mossi mar ligure e settori nord di tirreno e adriatico; mossi i restanti mari, con moto ondoso in diminuzione a eccezione di stretto di Sicilia e ionio meridionale.