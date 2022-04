Silvia, madre 38enne di un bimbo, perde la vita nel sonno

La donna era ingegnere strutturista, lascia il marito e un figlio di 4 anni.

È morta per via di un malore nel sonno. È quanto accaduto a Silvia Di Pietro, 38 anni, nella sua casa di Bologna. La donna è morta giovedì 28 aprile, durante la notte. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, per la donna, sfortunamente, era troppo tardi.

Silvia era cresciuta a Roma per poi trasferirsi ad Ascoli Piceno, e si è spenta improvvisamente ieri a Bologna. Di professione ingegnere strutturista, Silvia ha lavorato nella ricostruzione post terremoto. Lascia un figlio di 4 anni e suo marito Giovanni, che insegna ingegneria all’Alma Mater.