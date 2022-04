Angelina Jolie è in Ucraina: l’attrice vista in un locale di Leopoli – VIDEO

La celebre attrice e regista è in Ucraina in qualità di Inviato speciale di UNHCR. E’ stata vista e ripresa mentre entra in un bar, il video è stato postato da uno dei presenti.

Angelina Jolie è in Ucraina, la regista e star di Hollywood è stata avvistata in un bar nella città di Leopoli.

L’attrice è Inviato Speciale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e in un video pubblicato sui social compare mentre entra nel locale vestita di grigio e con una zaino in spalla. I presenti hanno diffuso le immagini della Jolie che appare divertita mentre saluta e firma autografi, guardando l’obbiettivo.