Bimbo di 6 anni muore a causa di crisi respiratoria: era positivo al Covid

Il piccolo Francesco Pascetta è rimasto vittima di una crisi respiratoria durante la notte. I genitori hanno avvisato i soccorsi ma al pronto soccorso era già morto

Tragica morte in provincia di Padova: un bambino di 6 anni, Francesco Pascetta, che avrebbe compiuto 7 anni l’11 maggio 2022, è deceduto stamattina, 30 aprile, dopo una brutta crisi respiratoria mentre era a casa, a Conche di Codevigo.

Il dramma è occorso nel cuore della notte, quando i genitori di Francesco, che era positivo al Covid da mercoledì scorso, si sono resi conto che il figlio aveva perso conoscenza. Il padre, disperato, ha chiamato i soccorsi del Suem 118 arrivati poi dall’ospedale di Piove di Sacco (Padova).

I soccorritori si sono resi conto che la situazione era grave e hanno trasportato Francesco al pronto soccorso di Padova, dove è giunto però morto alle ore 5:50. Inutili i tentativi di salvargli la vita proseguiti per tutto il tragitto fino all’ospedale: purtroppo il piccolo non ce l’ha fatta. Sul corpo di Francesco sarà eseguita un’autopsia e un esame diagnostico per comprendere cosa abbia causato la morte del bambino.