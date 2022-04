La prendono a morsi per rubarle l’orologio. L’incredibile scippo a Napoli

Due rapinatori in sella a uno scooter si sono avvicinati a una donna e, dopo averle dato un morso, l’hanno scippata di un orologio molto costoso.

Derubata da una coppia di rapinatori a colpi di morsi. E’ quanto accaduto a una donna 54enne di Napoli, aggredita mentre passeggiava per strada nella zona di via dei Tribunali da due scippatori in motorino.

Il bottino è un prezioso orologio del valore di circa 5mila euro. Uno dei due malfattori l’ha morsa e sfilato l’oggetto mentre l’altro era alla guida.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, intervenuti sul posto, indagano alla ricerca dei responsabili. Potrebbero essere determinanti le telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero avere ripreso il volto dei due ladri.