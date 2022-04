Meteo DOMANI domenica 1 maggio | nuvole con piogge

Nella giornata di domani domenica previsioni meteo del 1 maggio. Al nord nubi sparse e rovesci. Al centro cieli sereni. Al sud maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 1 maggio.

Nord:

Molte nubi su rilievi occidentali, Liguria, Lombardia, Emilia-romagna e triveneto con deboli rovesci e locali temporali, in assorbimento serale con ampie schiarite sulle relative aree pianeggianti e sul settore ligure; persistenza notturna dei fenomeni invece su Trentino-alto adige ad est, rilievi veneti e friulani. Ampio e prevalente soleggiamento sul resto del nord, ma con nubi in aumento serale sulle zone pianeggianti piemontesi.

Centro e Sardegna:

Copertura sempre più estesa sulle regioni peninsulari con deboli rovesci sparsi e locali temporali che dalla Toscana si estenderanno rapidamente anche ad Umbria, Marche, rilievi laziali ed Abruzzo; atteso un deciso miglioramento dal tardo pomeriggio/sera su regioni tirreniche ed Umbria con esaurimento dei fenomeni ed aperture sempre più estese. Nubi in rapido aumento sulla Sardegna con lievi piogge o rovesci dal tardo mattino e nel pomeriggio; schiarite serali sulle coste orientali.

Sud e Sicilia:

Poche le nubi sulla Campania; sulle altre regioni peninsulari molta nuvolosità medio-alta, più consistente sulle relative aree appenniniche, nonché su Calabria e Puglia meridionali, dove sarà associata a brevi rovesci e locali temporali attesi al mattino e nel pomeriggio; schiarite serali sulla Basilicata ed appennino pugliese. Molto nuvoloso sulla Sicilia con precipitazioni sparse, localmente temporalesche, in miglioramento serale, eccezion fatta per il settore sudorientale dell’isola.

Temperature:

Minime in flessione su Valle d’aosta, Piemonte, ponente ligure, rilievi lombardi e Trentino alto adige; stazionarie sul rimanente territorio ligure, nord Veneto, Sardegna occidentale e meridionale, centro-sud laziale, coste ed entroterra abruzzesi, molisane e campane, Puglia garganica e salentina, Basilicata ionica, Calabria e sud Sicilia; in rialzo sul resto del paese; massime in aumento su Piemonte, Lombardia e Liguria centroccidentali, Molise, Puglia e nord Basilicata; in diminuzione su Veneto, Friuli-venezia giulia, rilievi sardi, regioni centrali peninsulari, Basilicata ionica, bassa Calabria e Sicilia.

Venti:

Deboli di maestrale sulla Sardegna, settentrionali sulla Sicilia e variabili sulle regioni peninsulari con brezze pomeridiane lungo le relative aree costiere.

Mari:

Mossi mar e canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; da mosso a poco mosso lo ionio; poco mossi gli altri bacini.