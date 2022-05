Uccisa a 34 anni dal fratello sotto gli occhi del marito dopo una lite per strada

L’omicidio è avvenuto domenica sera davanti agli occhi del marito della vittima. Non era la prima volta che i due fratelli discutevano animatamente. Alberto Scagni, 40 anni, ha accoltellato a morte la sorella Alice, di 34, al culmine di una discussione.

Secondo quanto ricostruito, la 34enne era scesa in strada per poter parlare con il fratello. Sarebbe iniziata una discussione degenerata nel sangue.

Tragedia in famiglia ieri sera nel quartiere Quinto di Genova. È qui che Alberto Scagni, 40 anni, ha accoltellato a morte la sorella Alice, di 34, al culmine di una discussione. Non era il primo diverbio, a quanto si sa, tra i due fratelli, Il 40enne, disoccupato, già in passato aveva avuto pesanti screzi con la sorella e i rapporti tra i due erano al limite. Stando alle prime informazioni, l’uomo soffre anche di problemi psichici per i quali è seguito.

Secondo le prime ricostruzioni Alice era scesa in strada in via Fabrizi. Voleva parlare col fratello. Ma sarebbe presto partita una discussione poi degenerata quando Alberto ha estratto un coltello per colpirla.

Colpita a morte sotto gli occhi del marito

Ha assistito alla scena del delitto anche il marito di Alice. È stato lui a fornire agli uomini della volante, una volta giunti sul poso, la descrizione del cognato. Gli agenti lo hanno rintracciato nel quartiere di Quarto. L’uomo è stato poi accompagnato in questura per essere interrogato dagli investigatori della squadra mobile insieme al pm di turno. Alcuni testimoniano che Alberto Scagni si trovava in un periodo difficile. Gli inquirenti stanno esaminando anche alcune conversazioni pubblicate su Facebook dove appare molto turbato.