Putin richiama in servizio i soldati congedati, la Russia è a corto di uomini

Il numero di soldati russi in Ucraina è in calo, le perdite per Putin sono enormi. L’esercito è costretto a richiamare uomini congedati con età molto elevata per la gestione amministrativa dei territori occupati.

L’esercito russo ha chiamato i soldati della riserva presso le commissioni di leva per conferire loro i compiti amministrativi per la gestione delle zone occupate dell’Ucraina. La notizia è stata diffusa dal sito russo Vazhnie istorii, evidenziando la volontà della Russia di rimanere in quelle aree per un lungo periodo.

Si tratta di personale che ha una età elevata compresa tra i 40 e i 60 anni, un segnale che può essere interpretato in maniera molteplice. Se da un lato infatti Putin ha la necessità di inserire personale non combattente per svolgere compiti burocratici e quindi indica la sua ferma volontà di non fermare l’invasione e annettere parte dell’Ucraina, dall’altra sottolinea il fatto che possa essere a corto di soldati e si trovi dunque a dover pescare tra i riservisti.

MOLTE LE PERDITE TRA I RUSSI

Nella seconda settimana di aprile erano trapelate alcune notizie, diffuse dal servizio di intelligence britannico, secondo le quali la Russia si trovava in difficoltà per il numero di uomini impiegato nell’operazione militare, tanto da avere dovuto richiamare al servizio attivo soldati che erano stati congedati nel 2012 per termine dei tempi di servizio all’esercito.

Che Putin sia a corto di uomini è ormai un dato certo. Sebbene la forza militare russa sia nettamente superiore a quella ucraina, il capo del Cremlino e i suoi generali non si aspettavano una resistenza così estrema da parte dell’Ucraina e nemmeno l’appoggio militare di gran parte dell’Occidente.

La guerra è quindi destinata a durare ancora a lungo, sia perché Putin non ha alcuna intenzione di ritirarsi, sia perché l’Ucraina non cederà né accetterà l’invasione nel suo territorio. Quella che per la Russia doveva essere una vittoria schiacciante, si sta rivelando una fallimento al pari del Vietnam per gli Usa con il rischio per l’Occidente che Putin possa rivolgersi ad altri obbiettivi per coprire l’insuccesso militare.