Madre e figlia assassinate a colpi di martello: Stefania voleva riprendersi la sua vita

La tragedia è occorsa stamattina a Samarate, in provincia di Varese. Ferito l’altro figlio, grave in ospedale. A uccidere Stefania e Giulia, il marito, noto architetto, che ha poi tentato il suicidio

Dopo la tragedia occorsa stamane a Samarate, in provincia di Varese, dove l’architetto Alessandro Giovanni Maja ha provato a sterminare tutta la sua famiglia, uccidendo moglie e figlia a martellate e ferendo il figlio maggiore, emergono i primi dettagli sulla vicenda.

«C’è sempre tempo per riprendere in mano la nostra vita. Che sia un lavoro, una passione…. La paura di perdersi fa perdere momenti preziosi della nostra vita»: ad oggi, assume un senso particolare questa frase postata lo scorso gennaio sul profilo Facebook di Stefania Pivetta, 56 anni, assassinata stamattina con sua figlia Giulia (16 anni) dal marito.

Sul suo profilo, in cui spiega di essere una consulente skincare di Herbalife, gli amici della donna hanno inviato messaggi di cordoglio. Il 3 aprile, agli auguri di compleanno che la donna ha fatto a Miguel Bosé definendolo «un uomo speciale», qualcuno aveva ribattuto «Gli uomini speciali, sono sempre gli altri e non quello che è accanto a voi donne», e lei aveva replicato:«Dipende …… Io parlo (di Bosè ndr) come professionista e per la vita che ha vissuto».

Sotto questi commenti, qualcuno ha ora commentato:«Profetico!! Azzeccato in pieno». Molte le foto della figlia Giulia, sul profilo della madre Stefania: «Ci sono momenti che ti fermi e fermi il tempo per un attimo, ripensi alla tua vita. Le delusioni, i rimpianti, le gioie, le persone che hanno camminato con te. Poi guardi i tuoi figli. E ti accorgi di quanto il tempo è passato velocemente. E pensi che non c’è niente di più bello», aveva scritto la donna sul post con l’immagine della figlia.

Nel frattempo, l’inchiesta dei carabinieri si sta incentrando su una probabile crisi tra i due coniugi. Da quanto emerso, la donna avrebbe contattato un legale per avere una consulenza in merito alla separazione. Il figlio maggiore, 23 anni, ferito alla testa, è finito in ospedale, grave, all’ospedale di Busto Arsizio (Varese).