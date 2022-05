Papa Francesco investito da critiche per la “linea pro-Putin”

Papa Francesco è stato coperto di commenti negativi in Polonia per le parole dette in merito alle cause della guerra in Ucraina

Bergoglio è stato investito da una marea di commenti negativi in Polonia, per via delle parole dette sulle cause della guerra in Ucraina, che in sostanza sarebbero legate a un’ “abbaiare della Nato“ che avrebbe irritato il leader russo.

L’intervista al Papa del Corriere della Sera, continua ad essere motivo di dibattito nei Paesi europei al confine con la Russia e che non capiscono in alcun modo questo tipo di lettura di quanto si sta verificando.

I media più importanti, i blog, le radio, hanno sommerso di critiche il Papa. Il noto storico Jarosław Makowski ha giudicato «inquietanti» le frasi di Francesco e l’uso delle parole, come ad esempio “l’abbaiare“, individuato come causa della reazione aggressiva di Mosca: «Il Papa dà l’impressione di un uomo che relativizza le atrocità che vediamo ogni giorno. E l’affermazione sull’abbaiare della Nato si adatta alla propaganda del Cremlino», ha detto.

Il Papa viene addirittura paragonato a Pio XII dai media polacchi. Se Pacelli è ricordato dalla storia come il papa dei silenzi in merito a Hitler, Bergoglio rischia di essere dipinto come il Papa di Putin.

Anche l’affermazione «per ora non vado a Kiev. Prima devo andare a Mosca, devo incontrare Putin. Ma io sono anche un prete, cosa posso fare? Faccio quello che posso. Se Putin aprisse la porta..», ha destato irritazione. Makowski ha infatti chiosato: «Non mi piace affatto e dire che sembrava essere una persona piena di compassione e comprensione».