Rapina a mano armata in una gioielleria Chanel in centro [VIDEO]

Rapina a mano armata in pieno centro a Parigi, il video diffuso sui social mostra quattro persone che fuggono in sella a due motociclette. Al momento l’ammontare del bottino è ignoto.

Rapina a mano armata in una gioielleria Chanel nel centro di Parigi, in rue de la Paix. Quattro persone con il volto celato dai caschi neri, sono fuggite in sella a due motociclette. L’ammontare del bottino al momento è ignoto. L’area intorno a Place Vendome è stata transennata.

Braquage sous AK47 chez Chanel…. Jamais j’aurais cru voir ça de ma vie 😮 pic.twitter.com/BnjgHU0OTt — BMS_BARBO SUGIMOTO (@LeBarbologue) May 5, 2022

Secondo quanto riferito dalla polizia, non ci sarebbero stati feriti durante la rapina. Place Vendome è tra le piazze più importanti e centrali della “Ville Lumière”, sede di molti negozi di lusso e gioiellerie, oltre che del noto Hotel Ritz, da poco restaurato e del ministero della Giustizia.