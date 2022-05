Mascherine, quando e dove bisogna ancora indossarle: gli aggiornamenti

Ogni giorno un nuovo cambiamento, mascherine al lavoro, al chiuso, al cinema, teatri, palestre e discoteche, in alcuni luoghi le norme valgono solo per il personale e non per la clientela.

Ci sono molti posti di lavoro dove il personale è obbligato a tenere la mascherina mentre i clienti hanno accesso libero ed è a loro discrezione se indossarla o meno. Ecco i nuovi aggiornamenti di oggi, 6 maggio.

Nei bar e ristornati: i lavoratori sono obbligati ad indossare la mascherina chirurgica , mentre i clienti in nessun caso sono obbligati ad usarla e va quindi a discrezione.

Nelle discoteche: i lavoratori hanno l'obbligo di mascherina, mentre i clienti non sono obbligati ad indossarla in nessun caso.

in nessun caso. Cinema, teatri, sale per i concerti: per l’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza in vigore dal 15 Giugno e il protocollo fino al 30 Giugno è obbligatoria la mascherina Ffp2 sia per i lavoratori che per i clienti.

Stadi e palazzetti: negli stadi per gli spettatori non ci sono obblighi, mentre per le competizioni al chiuso va indossata la mascherina Ffp2 fino al 15 Giugno.

Gli alberghi: i lavoratori alla reception oppure ai piani hanno l’obbligo di mascherina chirurgica mentre i clienti nessun obbligo.

Treni, aerei e autobus: per il personale e i viaggiatori c’è l’obbligo di indossare la mascherina fino al 15 Giugno sugli aerei, navi e traghetti, treni, autobus che collegano più di due regioni, autobus con servizio di noleggio con conducente, mezzi di trasporto pubblico o regionale e scuolabus.

Le mascherine continuano a far parte dalla quotidianità delle persone

Ospedali, Rsa, strutture sanitarie: è obbligatoria la mascherina chirurgica per il personale, utenti e visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, strutture di ospitalità e luogodegenza, residenze sanitarie assistite.

Viene raccomandato l’utilizzo di mascherina Ffp2 all’interno degli uffici pubblici, secondo la circolare firmata dal ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta per i seguenti casi.

Per il personale al contatto con il pubblico, per il personale che lavora in stanza con più addetti salvo ci sia lo spazio tale da escludere affollamenti, per le riunioni in presenza, per le file per accedere ai luoghi comuni, durante la condivisione di spazio con personale “Fragile”.