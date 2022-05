Massimo Ranieri, le sue condizioni dopo la caduta dal palco:«È sveglio e cosciente»

Il bollettino del Cardarelli rassicura i fan del cantautore napoletano, che è caduto dal palco durante lo show «Sogno e son desto»

«Il paziente è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, con respiro spontaneo valido». Questo l’aggiornamento dei medici del Cardarelli sulle condizioni del cantautore Massimo Ranieri dopo la caduta dal palco del Teatro Diana di Napoli, durante lo spettacolo “Sogno e son desto“.

Dopo l’incidente, lo spettacolo era stato subito sospeso e il cantautore era stato accompagnato in ospedale. «Gli esami effettuati hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla settima costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni», riporta il bollettino dell’ospedale.

Massimo Ranieri, 71 anni, sta bene e ha trascorso una notte tranquilla. Il cantante ha sbattuto la schiena e lo hanno soccorso gli operatori del 118 e trasportato al Cardarelli dove è rimasto in osservazione per precauzione.

L’artista, come ha spiegato il suo entourage, sarebbe pronto alle dimissioni, ma si aspettano ulteriori valutazioni dei medici che saranno rese note con il prossimo bollettino. Nel frattempo, il Teatro Diana fa sapere che, «a seguito dell’infortunio occorso all’artista, le repliche dello spettacolo ‘Sogno e son desto’ sono momentaneamente sospese».