Meteo DOMANI lunedì 9 maggio | nuvole con piogge

Nella giornata di domani lunedì previsioni meteo del 9 maggio. Al nord nubi sparse e rovesci. Al centro cieli coperti. Al sud nuvoloso. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 9 maggio.

Nord:

Ancora diffusa nuvolosità su tutte le regioni con piogge sparse e isolati rovesci, con fenomeni che nel pomeriggio saranno più frequenti sui rilievi in genere ma probabili anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, si attenueranno nel pomeriggio su est Emilia-romagna e basso Veneto e pressoché ovunque in serata.

Centro e Sardegna:

Sulla Sardegna nuvolosità variabile a tratti intensa, con rovesci e temporali associati dal tardo mattino e fino al tardo pomeriggio/prima serata e in successiva attenuazione; molto nuvoloso su Marche e Abruzzo con isolati rovesci e temporali al mattino e nel pomeriggio, specie sull’Abruzzo, ma in rapida attenuazione tardo pomeridiana; nuvolosità irregolare e più frammentata altrove con isolati rovesci e temporali dal tardo mattino e nel pomeriggio, specie sul Lazio, ma in definitiva cessazione in prima serata.

Sud e Sicilia:

Sulla Sicilia ancora temporali anche intensi specie durante le ore centrali e in parziale attenuazione serale specie sul settore ovest; nubi irregolari sulla Puglia con brevi rovesci o temporali al mattino e nel primo pomeriggio e cui seguiranno rapide ampie schiarite; molte nubi altrove, con rovesci o temporali già dalle prime ore su Calabria e Basilicata e in estensione durante la mattina e nel pomeriggio anche a Campania e appennino molisano, con residui deboli fenomeni serali limitati Calabria.

Temperature:

Minime in diminuzione su Sardegna, est Emilia-romagna e regioni centro-meridionali adriatiche, senza variazioni di rilievo sul resto d’italia; massime stazionarie su Valle d’aosta, alpi lombarde e piemontesi, Lazio, Sardegna e Calabria, in lieve calo sulla Sicilia orientale e in generale aumento sul resto del paese.

Venti:

Deboli meridionali o dai quadranti orientali su Sicilia e sud peninsulare, con rinforzi specie sulla Sicilia dove, sul settore ovest ruoteranno gradualmente dai quadranti settentrionali; deboli settentrionali sul resto d’italia con locali rinforzi su Sardegna e Liguria di ponente.

Mari:

Localmente molto mossi ionio meridionale e stretto di Sicilia e molto mossi mare e canale di Sardegna, tutti con moto ondoso in diminuzione; poco mosso il medio-alto adriatico; mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione su mar ligure, alto tirreno e basso adriatico.