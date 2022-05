Minacce e botte ai genitori anziani, 55enne finisce in manette

Arrestato un ultracinquantenne che malmenava e picchiava i due anziani genitori. La coppia ormai viveva in uno stato di angoscia.

Finché, arrivati al limite della sopportazione per le angherie del figlio, non si sono rivolti alle forze dell’ordine.

Ha minacciato, aggredito e maltrattato gli anziani genitori. È accusato di questo un trapanese di 55 anni, arrestato dai carabinieri della Stazione di Paceco e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani. A chiamare in causa gli uomini dell’Arma sono stati i genitori. L’anziana coppia era esasperata dalle continue liti col figlio, che continuava a pretendere soldi per acquistare droga.

Stando al racconto del padre il 55enne, fuori controllo, gli si sarebbe avventato contro. Poi con un bastone avrebbe colpito alla testa il genitore, causandogli una vistosa ferita. I due anziani hanno riferito ai militari che comportamenti del genere “erano all’ordine del giorno ed entrambi vivevano ormai in un perdurante stato di ansia e preoccupazione per la loro incolumità”. Il figlio aggressore è stato dunque arrestato e portato in carcere a Trapani.