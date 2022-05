Travolto mentre era sul monopattino, muore 24enne: sotto shock il 22enne alla guida dell’auto. La vittima era originaria di Frosinone.

Gravissimo incidente, quello avvenuto nella serata di ieri a Roma. A perdere la vita un ragazzo di 24 anni. Il giovane stava viaggiando su di un monopattino, e stava transitando lungo viale di Tor di Quinto, nel quartiere nord della Capitale. All’improvviso, però, sarebbe stato centrato in pieno da un’auto che sopraggiungeva. Il fatto si è verificato poco dopo le 22:00 di domenica 8 maggio. Le circostanze dell’incidente sono ancora tutte da chiarire, con l’automobilista ora ricoverato in ospedale sotto shock e sottoposto ai test.

Non c’è stato nulla da fare per il 24enne

Ennesima tragedia in monopattino. Questa volta a perdere la vita è stato un ragazzo di 24 anni, del quale non sono state rese note le generalità. Il gravoso incidente si è verificato nella serata di ieri, poco dopo le ore 22:00. Il giovane stava procedendo lungo viale di Tor di Quinto, nei pressi della caserma dei carabinieri, quando sarebbe stato improvvisamente travolto da un’auto che sopraggiungeva. Le circostanze del sinistro sono ancora tutte da chiarire.

Immediata la segnalazione ai soccorsi: sul posto sono tempestivamente intervenuti sia i vigili urbani che il personale medico sanitario, con un’ambulanza del 118 al seguito. Inutili, però, i tentativi di rianimare il 24enne: troppo gravi le ferite riportate, e troppo violento l’impatto che ha subito sia contro la macchina, che a seguito della caduta dal mezzo. Per i soccorritori non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Il conducente dell’auto, invece, è stato portato in ospedale in stato di shock. Per lui, oltre alle visite e ai soccorsi, sono stati disposti i test ad alcol e droga. Secondo quanto si apprende dalle fonti che hanno riportato la notizia, a guidare la Dacia Sandero vi era un ragazzo di 22 anni. A bordo vi era anche una sua amica, di 17 anni. A seguito dell’urto con il 24enen sul monopattino, pare che l’auto abbia finito la sua corsa contro un semaforo – abbattuto con lo schianto.

Sulla dinamica del sinistro sono ora al lavoro gli inquirenti. In particolare, le forze dell’ordine stanno accertando se il 24enne potesse effettivamente circolare in quel tratto di strada in sella al monopattino, e se stesse attraversando la strada poco prima del sopraggiungere della Sandero del 22enne. Secondo quanto si apprende, la vittima era originaria di Frosinone. Sull’accaduto sono stati avvertiti immediatamente i genitori, che sono arrivati nella Capitale per il riconoscimento della salma.