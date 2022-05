Blogger 40enne adesca 13enne su internet, abusa di lei e la filma per mesi

Un blogger di 40 anni è stato arrestato e si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. La presunta vittima, una ragazzina di 13 anni adescata in rete, abusata e filmata.

Le relazione proibia, durata alcuni mesi, è stata scoperta dal padre della bambina. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo e la 13enne si incontravano a casa di lei, mentre i genitori erano fuori casa per lavoro. Il 40enne si trova agli arresti domiciliari in attesa di discutere le accuse in presenza dei giudici del Riesame.