Gli scoppia lo stomaco dopo aver mangiato troppo e il bicarbonato:«Ho rischiato di morire»

Nel giorno di Pasquetta, l’uomo dapprima ha fatto una grigliata con gli amici e la sera è andato a mangiare una pizza:«Ho bevuto un litro di acqua frizzante per digerire e bicarbonato»

Un uomo di 43 anni di Modena, ha rischiato la morte dopo una grigliata con gli amici a Pasquetta e una pizza, sempre la sera del Lunedì dell’Angelo.

L’uomo, come detto, aveva preso parte a una grigliata di carne, un mega pranzo che è finito nel pomeriggio, dove sono scorsi fiumi di birra. A fine serata una pizza con i familiari per cena, che ha fatto fatica a consumare, poiché era pieno. Il 43enne ha quindi bevuto un litro d’acqua gasata in modo veloce e poi il bicarbonato. «In modo incontrollato per cercare di stare meglio», avrebbe poi confessato.

E invece ha poi avvertito una forte pressione allo stomaco, che poi si scoprirà aver subìto una lacerazione: «una sorta di esplosione», a detta del paziente. Un miscuglio che si sarebbe potuto rivelare letale per l’uomo, 43 anni, modenese, se i medici non fossero intervenuti prontamente all’ospedale di Baggiovara (Modena).

L’uomo è stato sottoposto a degli esami e urgentemente operato. Ma non è stato l’unico intervento, poiché l’uomo è ancora ricoverato e si dovrà sottoporre a un’altra operazione. L’uomo ha compreso il rischio corso e ringrazia i dottori. «Mi hanno salvato la vita» ha riferito a Il Resto del Carlino. Nelle tre ore in cui lo hanno operato, la sera di Pasquetta, gli hanno asportato quasi tutto lo stomaco, che aveva subìto una fortissima lacerazione, come se fosse esploso.

«Una perforazione rara», commenta la dottoressa Micaela Piccoli,«una diagnosi non tempestiva può portare alla morte nel 75% dei casi». Secondo il primario di chirurgia generale di Modena è importante fare attenzione a quantità e miscugli di alimenti. Nel caso dell’uomo in questione, il suo stomaco era pieno di aria, cibo e liquidi e il bicarbonato preso in ingente quantità e mischiato alla bevanda gassata ha causato la rottura gastrica.

Quando il 43enne ha cominciato a manifestare i primi dolori, facendo difficoltà a parlare, ha chiesto alla compagna di contattare i soccorsi. Lo hanno portato urgentemente all’ospedale di Baggiovara (Modena). Era in uno stato settico assai grave, dicono i medici. A un primo intervento ce n’è stato anche un altro, sette giorni dopo, per il posizionamento di una digiunostomia di alimentazione. L’uomo ora è in attesa di tornare i ferri per ricostruire lo stomaco.