Pilota ha un malore, passeggero senza esperienza riesce a far atterrare l’aereo [VIDEO]

Durante il volo il pilota si è sentito male. A quel punto il passeggero ha preso i comandi. Ma non aveva la minima idea di come guidare il velivolo.

Grazie alle indicazioni degli operatori di volo attraverso la radio è riuscito incredibilmente a raggiungere l’aeroporto di Palm Beach, in Florida.

Ha del miracoloso quanto accaduto in Florida, dove un passeggero senza alcuna esperienza di volo è riuscito a far atterrare un piccolo aereo, un Cessna Caravan da 14 posti che può raggiungere le 215 miglia orarie (poco più di 345 km/h). L’uomo aveva preso i comandi del velivolo dopo il malore improvviso del pilota. Con l’aiuto via radio dei controllori del traffico aereo, è riuscito a mantenere il sangue freddo. Quel che è bastato per guidare l’aereo fino all’aeroporto internazionale di Palm Beach e farlo atterrare.

«Ho una situazione grave qui», diceva il messaggio d’aiuto inviato dal passeggero a circa 70 miglia a nord dell’aeroporto. «Il mio pilota è diventato inaffidabile. Non ho idea di come pilotare l’aereo», ha detto. Quando i controllori gli hanno chiesto la posizione l’uomo ha risposto approssimativamente: «Non ne ho idea, riesco a vedere la costa della Florida di fronte a me. Ma non ne ho idea». La situazione appariva disperata. Ma seguendo le istruzioni dei controllori di volo, l’inespertissimo pilota è riuscito a riportare – in maniera stupefacente – l’aereo a terra.

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA.

His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane.

